Film bundelt getuigenissen over buurttram 60 JAAR NA AFSCHAFFING SPOORVOERTUIG NAAR ANTWERPEN KATRIJN DE BLESER

26 mei 2018

02u55 0 Hamme Volgend jaar is het 60 jaar geleden dat de tram van Hamme naar Antwerpen geschrapt werd. Naar aanleiding daarvan komt er een rijdende expo waar een film met getuigenissen over 'den tram' zal getoond worden.

In september 2019 zal het exact zestig jaar geleden zijn dat de laatste buurttram tussen Hamme en Antwerpen Linkeroever reed. Naar aanleiding daarvan slaan de verschillende heemkundige kringen die op de route liggen tussen Hamme en Antwerpen de handen in elkaar. Samen gingen ze op zoek naar getuigen van de tram, naar mensen die zich nog iets herinneren uit de tijd voor 19 september 1959. Die getuigenissen worden gefilmd en een gemonteerde versie van die filmpjes vormt volgend jaar een rijdende tentoonstelling tussen Antwerpen en Hamme.





"Toen ik klein was, reed ik regelmatig met mijn vader mee met de tram. Vader was 'wattman', zo werden de trambestuurders toen genoemd. Bij het vertrek mocht ik dan steeds toeteren", vertelt Willy Van den Branden (79). "Mijn grootmoeder woonde in Burcht. 's Ochtends stapten we dan samen met vader op de tram om in Burcht af te stappen. Vader reed heel de dag om en weer tussen Hamme en Antwerpen. Zijn laatste rit reden we terug mee naar huis."





Marcel Peelman (83) werkte zelf 33 jaar op de tram als ontvanger. "Er werd veel gesmokkeld", vertelt Marcel. "De meeste wattmannen combineerden hun job als chauffeur met één of meerdere andere jobs", vertelt Marcel. "Ik heb veel herinneringen aan die tijd. Zo lag er eens een pak sneeuw op het tramspoor. We moesten dan met zijn allen sneeuw gaan ruimen. Ook tijdens hoog water in de winter hadden we te kampen met het weer. Het water stond toen zo hoog dat de rails niet meer te zien waren. Een zustertje dat toen mee reed, begon te bidden en hoopte dat we niet zouden verdrinken", lacht Marcel.





Misselijk

Monique Smet, wiens vader bij de tram werkte, herinnert zich nog waar de tram juist reed. "Op slechts één meter van de huizen in het centrum. De stelplaats was aan het station, niet ver van de huidige brandweerkazerne. De tram reed eerst langs de Grote Napoleon, langs de Hospitaalstraat, Drapstraat en dan de huidige Mirabrug over om een stukje door de polder te rijden en dan langs onder andere Tielrode, Temse en Kruibeke naar Antwerpen te gaan." Als kind reed ze vaak mee. "Maar wel steeds met een tussenstop want ik werd steeds misselijk in de tram."





In 1959 kwam er een einde aan de buurttram tussen Hamme en Antwerpen. "Toen mochten de wattmannen met de bus gaan rijden", herinnert Marcel zich. "Maar geen van hen kon dat en ze hadden dan ook schrik. Ik herinner me nog dat er een chauffeur was die 's ochtends drie keer na elkaar naar toilet liep, puur van de stress. Geen van hen vond het fijn om met een bus te rijden. Maar het was dat of geen werk meer."