Filip De Pillecyncomité brengt gevangenisdagboek van schrijver opnieuw uit, met geschrapte en scherpe passages inbegrepen Koen Baten

11 april 2019

11u07 1 Hamme Het Filip De Pillecyncomité heeft het boek ‘Face au mur’ van Vlaams romanschrijver, leraar en journalist Filip De Pillecyn uit Hamme opnieuw heruitgebracht. Het gaat om een aangepaste en volledig nieuwe vorm met meer verhalen in. “Uit de oorspronkelijke versie werden heel wat zaken weggelaten, wij hebben deze er nu terug aan toegevoegd”, zegt voorzitter Emmanuel Wagemans.

De naam Filip De Pillecyn doet bij heel wat Hammenaren een belletje rinkelen. De man zat tijdens de tweede wereldoorlog in de gevangenis van 1944 tot 1949, en dit wegens collaboratie met de Duitsers in die tijd. Hij werd veroordeeld tot 10 jaar celstraf, waarvan hij vijf jaar heeft uitgezeten. Tijdens zijn gevangenschap hield de schrijver een dagboek bij waarin hij alles nauwkeurig omschreef. De Pillecyn overleed in 1962.

Pas in 1979 werd het boek uitgegeven van die tijd, maar er werden heel wat passages weggelaten. “Het ging onder meer om enkele zeer scherpe passages die gewoon verwijderd werden uit het boek”, klinkt het. “Dit maakte me heel nieuwsgierig waardoor ik op zoek ben gegaan naar het oorspronkelijk dagboek van De Pillecyn”, aldus Emmanuel.

In het Letterenhuis ontdekte de voorzitter uiteindelijk het originele verhaal van De Pillecyn. “Ik vond meteen heel wat verhalen die er niet in stonden, soms ging het zelf om twee tot drie pagina’s die niet gepubliceerd werden. Daarom besloot ik het boek opnieuw te maken met alle ontbrekende passages in”, klinkt het. Het boek kreeg de titel ‘Tegen De Muur’. In het boek staat de originele tekst van de eerste uitgave. “De passages die ontbraken heb ik in het cursief gezet, zodat de lezers perfect weten welke stukken er nieuw zijn”, klinkt het.

Naast het hele verhaal van Filip De Pillecyn werd er ook een strip van hem toegevoegd. “Het was iets typisch van die tijd. Het ging over hoe de zwarten in de hemel kwamen, een verhaal met een filosofische waarde toen.” In totaal duurde het een jaar om het vernieuwde boek van de Hammenaar te schrijven en uit te brengen. “Er staat ook een lange inleiding in het boek die kadert waarom de passages niet vermeld stonden en het geeft een toelichting hoe het daar was”, klinkt het.

Het boek tegen de muur is te koop voor 25 euro. Je kan het boek aankopen door het geld over te schrijven op rekeningnummer BE 57 7380 4195 3835 van het Filip De Pillecyncomité.