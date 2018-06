Fietspad is nekschot voor wapenhandel ACHTTIENDE-EEUWS GEBOUW GAAT STRAKS TEGEN DE GROND KATRIJN DE BLESER

02 juni 2018

02u37 0 Hamme De Zogse wapenhandelaar op de hoek van de Zoggestraat sluit binnenkort de deuren. Het gebouw uit de achttiende eeuw moet plaats maken voor het nieuwe fietspad langs de N446. "Ik dacht nog niet aan stoppen", zegt eigenaar Franklin Vercammen.

'Totale uitverkoop'. Dat hangt in grote letters voor de ramen van de wapenwinkel op de hoek van de Zoggestraat en de Heirbaan in Zogge. Net als altijd lokt de vitrine die gevuld is met wapens heel wat kijklustigen. De drempel om effectief binnen te stappen was altijd groot, tot vandaag. "Nu alles met korting verkocht wordt, lopen ze hier mijn deur plat. De laatste jaren werd het dan wel moeilijker om mijn waren aan de man te brengen, maar van stoppen was nog geen sprake. Ik wilde er graag nog enkele jaren bijdoen", zegt eigenaar Franklin Vercammen.





Dat zit er niet meer in, want anderhalve maand geleden werd Franklin onteigend. "Ik wist dat er plannen waren om hier een nieuw fietspad te leggen, maar niets was definitief. Sinds anderhalve maand weet ik dat een deel van het gebouw op 1 september tegen de vlakte gaat." En dat valt hem zwaar. "De glorietijden van de wapenhandel zijn voorbij, maar het gebouw heeft ook een emotionele waarde voor mij", zegt de man, terwijl hij een traantje wegpinkt. "Ik nam de zaak in 1979 over van mijn vader, die toen veel te vroeg is gestorven. Voordien was hier café De Paal, een goed draaiende kroeg. Achter het café was een winkel met verf en behangpapier en in de gang tussen het café en de winkel werden wapens verkocht."





Franklin woont vandaag nog in het gedeelte achter de winkel. "De oude, gezellige keuken is er nog steeds. Op de eerste verdieping heb ik mijn atelier. Voordat ik de winkel overnam, werkte ik als leerkracht kunstschilderen in de academie. Ook dat atelier ben ik nu kwijt. Het gebouw staat hier al sinds de achttiende eeuw en daarmee hoopte ik dat het misschien erfgoed zou zijn, maar doordat de kleine caféramen destijds zijn vervangen door vitrineruiten, is dat niet zo.





Onteigeningen

Waar vandaag nog de toonbank van de wapenhandelaar staat, zal volgend jaar een fietspad lopen. Al twintig jaar worden er plannen gemaakt voor de aanleg van een veilig fietspad langs de N446 van Grembergen over Hamme tot in Waasmunster. Om die werken te kunnen uitvoeren, werden de voorbije jaren onteigeningen doorgevoerd van gronden, maar in de dorpskern van Zogge dus ook van gebouwen. "Ik zal het missen", zegt Franklin die naar zijn geboortehuis in de Mispelaarstraat verhuist. "Hier kwam volk van alle pluimage over de vloer. De glorietijd van de wapenverkoop is echter voorbij. Tot 1989 mochten wapens vrij verkocht worden, maar daarna was een vergunning nodig. Daarmee verkocht ik de laatste jaren enkel nog luchtgeweren."