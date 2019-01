Feest der goedgemutsten in Hamme Koen Baten

06 januari 2019

13u34 0

Groot feest gisteren in Hamme. Naar jaarlijkse traditie stond het feest van de goedgemutsten op het programma. Het feest gaat al sinds 1973 door en vindt elk jaar ergens anders plaats. Dit jaar was het dus de beurt aan Hamme voor de tweede keer in tien jaar tijd. De gemeente is bekend om zijn carnaval en nodigde daarom de Federatie der Europese Narren Vlaanderen uit ( FEN-Vlaanderen). De federatie werd ontvangen in Zaal den Bond door toespraken van onder meer burgemeester Herman Vijt en nieuwe schepen van cultuur in Hamme Lotte Peeters. “Het is een eer om het feest van de goedgemutsten hier in Hamme te laten doorgaan", klinkt het. Het feest werd georganiseerd door carnavalsvereniging de Kazoo’s uit Hamme. Na de toespraken werd een maaltijd aangeboden en werd er nog de hele avond en nacht gefeest. Verschillende carnavalisten van uit heel Vlaanderen kwamen naar Hamme om het feest mee te maken.