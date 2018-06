FC Bondgalm Bos is kampioen in tweede zondagreeks Walivo-competitie 26 juni 2018

FC Bondgalm Bos speelde kampioen in de tweede zondagsreeks in de Walivo-competitie. Om die kampioenstitel goed te vieren, werden de voetballers plechtig ontvangen op het gemeentehuis van Hamme. Daar werden ze uitgebreid gefeliciteerd en tijdens een officieel momentje werden ze in de bloemetjes gezet. Tijdens een korte receptie werd geklonken op een volgend, minstens even goed voetbalseizoen.











(KDBB)