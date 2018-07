Fantasia klaar voor vijfde editie ORGANISATIE ZET NAAST BELEVING OOK EXTRA IN OP BEVEILIGING KATRIJN DE BLESER

04 juli 2018

02u39 0 Hamme Dancefestival Fantasia is dit weekend aan zijn vijfde editie toe. "We gaan een niveau hoger dan vorig jaar met een extra podium en plaats voor 3.000 bezoekers extra", zegt organisator Jurgen Mettepenningen. Er worden ook extra maatregelen genomen tegen de hitte.

12.500 bezoekers worden er zaterdag verwacht op het festivalterrein in Zogge. "Een deel van de parking werd nu ook festivalterrein. Daarmee hebben we een feestweide van vier hectare. Bovendien richten we dit jaar vier podia in, dat is er eentje meer dan vorig jaar", zegt Jurgen Mettepenningen, organisator van dancefestival Fantasia. Dat vierde podium krijgt de naam 'MC Chucky & Friends stage'. Het was dan ook de gelijknamige Hamse MC die de artiesten voor dat podium uitkoos. "Uiteraard koos MC Chucky ook voor Mark with a K. Maar die brengen we samen naar de mainstage om 20 uur. Dan zal Fantasia pas echt ontploffen."





Tijdens dat optreden zal de festivalweide figuurlijk in lichterlaaie staan. Met de vele effecten die voorzien zijn, zullen vuurkanonnen ook letterlijk voor ontploffingen zorgen. "Er zal een lichtspektakel zijn en we voorzien ook vuureffecten. Die zijn speciaal gekeurd zodat er geen gevaar is voor brand. Bovendien geven die ook geen warmte", zegt Mettepenningen, die nog enkele speciale maatregelen neemt tegen de hitte. "We voorzien twee waterbenevelaars. Op die manier willen we voor wat afkoeling zorgen. Als de hitte echt de pan uit swingt, dat wil zeggen 27 graden Celsius of meer, zorgen we voor waterbevoorrading. Een extra shelter op de weide moet meer schaduw creëren dan aanvankelijk voorzien was." Naast maatregelen tegen de hitte, wordt er ook voor extra beveiliging gezorgd. "Tien camera's brengen permanent het hele festivalterrein in beeld. De beelden kunnen steeds herbekeken worden als er zich ergens iets voordeed. Bovendien zijn er dubbel zo veel bewakingsagenten als vorig jaar."





Geen gratis tickets

Maar het moet op de eerste plaats een feest worden, waarop bezoekers zich in Ibiza wanen tussen kleurrijke decors die dit jaar nog beter worden uitgewerkt. "Een extra toiletzone en cocktailbar bieden de bezoekers meer comfort en zullen voor minder lange wachtrijen zorgen. Ook met de affiche mogen we uitpakken. Headliners zijn het Canadese duo DVBBS, Lil Kleine Live, Yves V en Henri PFR. Daarmee hebben we naast Tomorrowland de mooiste line-up van het land en met 15 euro voor een ticket zijn we nog steeds de goedkoopste."





Vorig jaar konden festivalgangers die er snel bij waren nog aan gratis tickets geraken. Dit jaar is dat niet het geval en toch gingen er al meer tickets de deur uit dan vorig jaar. Wie er nog bij wil zijn, kan online nog een ticket kopen. De kassa's op de dag zelf gaan niet open. Info en tickets: www.fantasiafestival.be.