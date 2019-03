Fantasia Festival brengt op 6 juli Rio De Janeiro naar Hamme: feestje op zijn Braziliaans Koen Baten

06 maart 2019

17u40 0 Hamme Een feestje op zijn Braziliaans. Dat moet de zesde editie van Fantasia Festival in Hamme-Zogge worden. Thema dit jaar is Rio De Janeiro, met veel animatie, danseressen en opzwepende beats. Daarvoor zakken op 6 juli een pak dj’s af naar de Vossestraat: van Regi tot Cherry Moon Trax. “Ik heb het gevoel dat dit de beste editie ooit wordt”, zegt organisator Jurgen Mettepenningen.

Het kleine Tomorrowland, zoals het festival in de volksmond regelmatig al genoemd wordt, is er klaar voor om op 6 juli Hamme weer op zijn kop te zetten. In enkele jaren tijd groeide het festival uit tot een vaste waarde en kan het intussen al rekenen op meer dan 10.000 bezoekers. Het thema dit jaar is Rio De Janeiro, met veel kleur en veel amusement. “Bij ons zijn niet alleen de dj’s belangrijk. Het hele totaalplaatje telt", zegt Jurgen. “Wij willen de festivalganger laten genieten van het begin tot het einde, dat is waarvoor Fantasia festival staat.”

De vorige jaren kon het festival al rekenen op heel wat ronkende namen, zelfs op wereldniveau en dat is dit jaar niet anders. Regi zei onder meer al toe om naar het festival af te zakken, ook Yves V zal aanwezig zijn op het festivalterrein. Maar ook dj Licious en Dimaro zakken af naar het festival, net als dj Ghost en Mark with a K. “We hebben een brede variatie aan muziek voor iedereen. Dit zijn nog maar enkele namen die komen, maar de absolute headliner kondigen we binnen enkele weken pas aan", blikt Mettepenningen vooruit. Nieuw dit jaar is dat Regi en Yves V een DJ-battle tegen elkaar zullen doen.

Net als vorig jaar hoopt de organisatie zeker 12.500 bezoekers op de been te krijgen. “We willen Hamme die dag even Ibiza maken en dit gevoel ook naar de gemeente brengen. Dit doen we met leuke danseressen en veel randanimatie. We krijgen al heel wat positieve reacties en we kunnen alleen nog maar beter doen", klinkt het.

Mettepenningen zelf is tot nu toe al heel tevreden over de line-up. “Het is niet altijd eenvoudig om een goede line-up bij elkaar te krijgen. In totaal komen hier meer dan 35 dj’s draaien, waaronder ook de beste van België. Dat is voor ons zeer belangrijk dat ook zij er bij zijn. We willen van 2019 de beste editie ooit maken", klinkt het.

De ticketverkoop van het festival loopt intussen als een trein. De viptickets zijn al voor een groot deel de deur uit, maar er zijn er nog beschikbaar. Tickets kopen kan via http://www.fantasiafestival.be/tickets.