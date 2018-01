Fantasia 2018: van drie naar vier podia, van 10.000 naar 12.500 bezoekers 02u57 0 Foto Geert De Rycke Dit jaar zal het festival 2.500 extra bezoekers kunnen verwelkomen. Hamme Voor de volgende editie van dancefestival Fantasia heeft organisator Jurgen Mettepenningen vier podia gepland, één extra dus. Het maximaal aantal bezoekers wordt ook opgetrokken naar 12.500.

De ticketverkoop voor de volgende editie van dancefestival Fantasia is intussen volop aan de gang. Eerder maakte organisator Jurgen Mettepenningen al de eerste grote naam bekend. "We konden Wolfpack strikken, wereldwijd bekend van grote festivals, waaronder uiteraard Tomorrowland. Wolfpack staat op nummer 41 in de DJ MAG World Ranking", pronkt Mettepenningen. Vorig jaar lokte Fantasia zo'n 10.000 feestvierders. Velen onder hen kwamen vooral voor de sfeer. Zij zijn er nu dan ook snel bij om een ticket te bemachtigen, ook al zijn de artiesten nog niet bekend.





De ticketverkoop ging in december al van start. Wie een ticket wil bemachtigen voor 10 euro kan dat nog tot en met 15 januari. Vanaf 16 januari kosten gewone tickets 15 euro. Vip-tickets stijgen dan van 115 euro naar 125 euro. " Voor dat geld krijgen toeschouwers dit jaar nog een extra podia, dat maakt een totaal van vier stages", zegt Mettepenningen. "Na overleg met de gemeente mogen we het maximum aantal bezoekers optrekken naar 12.500. We investeren wel verder in veiligheid aan de hand van camerabewaking en extra securitymensen."





Fantasia gaat dit jaar door op zaterdag 7 juli op de terreinen in Zogge. Info en tickets: www.fantasiafestival.be. (KDBB)