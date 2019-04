Fandorp voor Greg Van Avermaet tijdens passage Ronde van Vlaanderen Koen Baten

04 april 2019

17u43 3 Hamme Zondag staat de Ronde van Vlaanderen op het menu. In Hamme bereiden ze op dit moment al volop de passage voor als dorp van de Ronde. Er staan tal van activiteiten op het programma op verschillende plaatsen. Aan de Meerstraat in Hamme wordt zelfs een groot Greg Van Avermaet-fandorp opgebouwd. “We presenteren er zelf unieke Greg macarons", zegt voorzitter Tania De Mey.

De opbouw aan de Meerstraat startte donderdagmiddag met een grote tent. Op zondag zal er een groot scherm zijn om de hele koers te volgen, en uiteraard is er ook de passage van de renners. “Rond 11.30 uur passeren de renners hier in de straat en is er de mogelijkheid om een glimp van Greg van Avermaet op te vangen”, klinkt het.

Verder zijn er de hele dag snacks te verkrijgen en Kwaremont van 't vat. “We presenteren onder meer een olympisch broodje beenham, een Flandrien Croque en onze exclusieve Greg Macarons, allemaal in het teken van onze Greg die hier in Hamme geboren is”, aldus De Mey.

“Wij zijn er klaar voor om er een groot feest van te maken en hopen natuurlijk dat Greg wint.” Ook op 't spurt in Hamme en in het centrum van Zogge worden tal van activiteiten georganiseerd voor de passage van de Ronde van Vlaanderen.