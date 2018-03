Fandorp Greg Van Avermaet en tussenspurt in 't Spurt 30 maart 2018

Hamme Dorp van de Ronde Hamme-Zogge maakt zich op voor de wielerhoogdag. In de Meerstraat in Zogge was er gisteren al heel wat beweging.

"We richten opnieuw een fandorp in", zegt Tania De Mey van Fanclub Greg van Avermaet. "Omdat het weer zich niet laat voorspellen, zorgen we dit jaar voor een overdekt fandorp." Vorig jaar werd er ook al een fandorp ingericht, maar toen ging alles door in openlucht. Greg Van Avermaet en de andere renners worden in de Meerstraat aan het fandorp verwacht rond 11.20 uur. Daarna is alles te volgen op de grote schermen met hapjes en drankjes. "Macarons & More maakte voor de gelegenheid exclusieve Greg-macarons."





Nieuw is dat de Ronde van Vlaanderen dit jaar niet over het marktplein van Hamme gaat. Er werd een alternatieve route uitgestippeld om zo de wegenwerken te ontwijken. Het peloton gaat onder andere langs Spurt en dat op vraag van de buurtbewoners. Het buurtcomité van de naam met de toepasselijke straat 'Spurt' bestaat dit jaar tien jaar en dat vieren ze graag tijdens de doortocht van De Ronde van Vlaanderen. "We voorzien alvast de nodige attributen voor een niet-officiële tussenspurt", klink het bij het buurtcomité. "Ook organiseren we een wereldkampioenschap 't Spurt in de vorm van koers op rollen." (KDBB)