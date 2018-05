Fair Trade Groep organiseert soepwedstrijd 25 mei 2018

Fair Trade Groep Hamme organiseert komend weekend het laatste deel van hun soepwedstrijd. De trekkersgroep verrichtte de voorbije maanden heel wat werk om Hamme het label van Fair Trade gemeente te bezorgen. Eén van die acties was soep maken en op zoek gaan naar de beste eerlijke soep. Komend weekend kan iedereen soep laten proeven of soep proeven. Tijdens Hamme Culinair in Moerzeke komende zaterdag en tijdens de Lentehappening zondag krijgt iedereen de kans om nog betere soep in te dienen. De beste soep wordt beloond met een etentje voor twee ter waarde van 200 euro. Wie soep komt proeven, maakt kans op een verrassingspakket. Info: oww@hamme.be. (KDBB)