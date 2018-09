Extra richting in middenschool MIRA Katrijn De Bleser

03 september 2018

15u04 0

In middenschool MIRA kunnen leerlingen vanaf dit schooljaar in de tweede graad de richting humane wetenschappen volgen. Een tweede nieuwigheid in de middenschool is het modulesysteem.

"In onze middenschool bieden we toekomstgericht en kwalitatief secundair onderwijs aan waarbij we vooral werken rond de vaardigheden van deze tijd. Vandaag staat de mens centraal in de samenleving en daarom bieden we vanaf dit schooljaar de nieuwe studierichting humane wetenschappen aan", zegt directeur Vincent Browet. In die richting maken leerlingen kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij.

Een andere nieuwigheid is het modulesysteem. "Dat vervangt het klassieke optiesysteem. Leerlingen kunnen voortaan kiezen uit een aantal modules waarin zoveel mogelijk vaardigheden verwerkt worden. Hierdoor kunnen ze na elke graad een bewuste keuze maken voor hun studietoekomst", zegt Browet. Zo heeft de eerste graad nu een module 'Fit' waar niet enkel aandacht gaat naar sport maar ook naar een gezonde levensstijl. In de tweede graad komt er dan weer een module 'Art' waarbij samengewerkt wordt met de Academie van Hamme.