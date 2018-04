Expo over overstromingen Gespoelde Put tijdens WAK 26 april 2018

02u47 0 Hamme Hugo De Looze exposeert tijdens het WAK een reeks foto's van de overstromingen van de Gespoelde Put. Dat doet de 68-jarige man in jeugdhuis 't Klokhuis.

Dit jaar is het exact negentig jaar geleden dat De Gespoelde Put in Moerzeke overstroomde. Voor Hugo De Looze, die eerder al een boek schreef over de overstromingen, was dat de ideale gelegenheid om de vele foto's uit de oude doos aan het grote publiek te tonen. "Nadat ik mijn boek uitgegeven had, kwamen nog andere mensen met exclusieve foto's van de overstromingen aanzetten. Onder andere Irma De Bruyne uit Kastel bezorgde me nog enkele oude beelden. Om ze in het boek te verwerken was het te laat, maar de WAK is de ideale gelegenheid om de beelden nu toch te delen", zegt Hugo.





De Gespoelde Put is een overblijfsel van de overstroming in 1928, toen de dijken op verschillende plaatsen braken. "In Hamme werd nog een binnendijk gebouwd om de huizen in Driegoten te beschermen, maar ook die spoelde weg. Gevolg: een vierhonderdtal huizen stonden onder water. Moerzeke, Kastel en Grembergen stonden zo goed als volledig onder water. Kinderen werden elders ondergebracht en het vee verdronk of het werd aan woekerprijzen opgekocht. Daarbij kwam nog eens dat het toen een erg strenge winter werd waardoor het overstromingsgebied één ijsvlakte werd", weet De Looze. De vele oude foto's worden getoond op zaterdag 5 mei van 14 tot 18 uur en zondag 6 mei van 10 tot 18 uur in jeugdhuis 't Klokhuis. "Op die locatie bereik ik eens een ander publiek." (KDBB)