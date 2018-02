Evelien D'Hooghe op tweede plaats Open Vld-lijst 09 februari 2018

02u30 0 Hamme Evelien D'Hooghe krijgt een plekje op de tweede plaats van de Open Vld-lijst tijdens de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Open Vld Hamme maakte deze week de top drie bekend van de lijst waarmee ze in oktober naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt. Dat Frans Van Gaeveren de lijst zal trekken en daarmee opnieuw kandidaat-burgemeester is, was al langer geweten. Opvallende nieuwkomer op de tweede plaats is Evelien D'hooghe (33) uit Zogge, een jonge onderneemster die al langer actief is bij Jong Vld-Hamme en sinds 2016 ook voorzitster van de vereniging.





Het is onder haar voorzitterschap dat Jong Open Vld-Hamme de naam JOENK #9220 kreeg. Ze is sinds 2008 zaakvoerster van het Hamse familiebedrijf Wegrio bvba, waar ze voordien ook al als bediende werkte. De voorbije jaren was D'hooghe lid van de GECORO, de jeugdraad en de milieuraad. Ze woont in Zogge en heeft twee kindjes.





De derde plaats op de Open Vld-lijst is voor huidig schepen en OCMW-voorzitter Paul Verschelden. Lijstduwer wordt opnieuw schepen Tom Waterschoot. (KDBB)