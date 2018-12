Etienne De Prijcker neemt afscheid als gemeenteraadsvoorzitter Koen Baten

20 december 2018

Etienne De Prijcker (CD&V) heeft na 30 jaar afscheid genomen van de gemeenteraad als voorzitter. Al die jaren heeft hij zich ingezet om de vergaderingen in goede banen te leiden, maar zijn carrière in de politiek is nu gedaan omdat hij niet verkozen raakte. “Het is natuurlijk met gemengde gevoelens dat ik moet vertrekken, maar er komen vast nog wel nieuwe uitdagingen voor mij”, aldus De Prijcker. De voorzitter is dankbaar voor alle jaren en de steun die hij gekregen heeft. “Ik kon altijd rekenen op veel loyaliteit en heb iedereen altijd de kans gegeven om te spreken als ze dit wilden", klinkt het. “Ik wens iedereen heel veel succes in de komende legislatuur en aan de nieuwe coalitie, en ook mijn opvolger wens ik heel veel plezier", besluit De Prijcker. De gemeenteraad werd gisteren afgesloten met een glas voor iedereen.