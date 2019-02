En dan schenkt de vicepremier plots je dagelijkse kopje koffie in Minister De Croo bezoekt woonzorgcentrum Meulebroeck Koen Baten

22 februari 2019

16u44 0 Hamme Vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) was vanmiddag op bezoek in woonzorgcentrum Meulebroek in het kader van de Week van de Vrijwilliger om deze mensen een hart onder de riem te steken. “Ik heb enorm veel waardering voor hun inzet en verwezenlijkingen", aldus De Croo.

Het initiatief om de minister uit te nodigen naar Hamme voor de Week van de vrijwilliger kwam er van de lokale Open Vld-afdeling zelf. “Wij willen alle vrijwilligers bedanken die zich altijd inzetten om iedereen te helpen waar het kan. We vonden het dan ook een goed idee om de minister uit te nodigen", aldus Tom Waterschoot.

De Croo ging maar wat graag in op de uitnodiging en kwam mee koffie schenken aan de bewoners van het woonzorgcentrum, om zo de vrijwilligers een hart onder de riem te steken. “Zij zijn de drijvende kracht voor heel veel verenigingen, en zijn enorm belangrijk voor onze maatschappij. Het is daarom zeker niet onbelangrijk dat we hen hiervoor bedanken en een positief signaal geven", aldus De Croo.

De bewoners konden de actie van de minister best smaken en maakten van de gelegenheid gebruik om een praatje te slaan met hun vicepremier.