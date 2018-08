Eindelijk water voor bruine sportpleinen << Pleinen al kapot gespeeld voor start van seizoen >> Katrijn De Bleser

01 augustus 2018

12u00 0 Hamme Verschillende sportclubs uit Hamme hoeven dan toch niet te vrezen dat de droogte hun terreinen nog voor de start van het nieuwe seizoen kapot zal maken. Het gemeentebestuur heeft immers een akkoord gesloten met Aquafin om de velden te besproeien.

"Het waren enkele 'liefhebbersploegen' die hun bezorgdheid geuit hadden", zegt schepen van Sport Luk De Mey (CD&V). "Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen maken meerdere clubs die in competitie spelen immers gebruik van de velden van liefhebbersploegen, om zo hun eigen terrein even te sparen. Maar die liefhebbers vreesden dat er met deze hitte niets meer van hun terrein zou overblijven. En dat is een terechte bezorgheid. We hebben dan ook alle clubs die in openlucht en op gras spelen, samengeroepen."

Hamme telt negen buitenspeelterreinen, onder meer voor voetbal, rugby en atletiek. Die liggen er nu extreem droog bij, met bruin gras. "De droogte zou nog aanhouden tot eind augustus", vervolgt De Mey. "Wachten tot het gaat regenen, was dus geen optie. Toevallig kwam ik te weten dat je bij Aquafin Dendermonde onbeperkt gezuiverd water kan ophalen. Het is geen drinkwater, maar het is wel perfect om sportterreinen mee te besproeien. We betaalden 160 euro en nu kunnen we tussen 8 en 16 uur onbeperkt water ophalen."

Transport door landbouwers

Om dat water in Hamme te krijgen, wil de gemeente lokale landbouwers inschakelen. "Ook hun gewassen lijden onder de droogte", aldus De Mey. "Landbouwers die per dag één beerkar water ophalen voor een sportclub, mogen nadien zoveel water voor eigen gebruik ophalen als ze willen. En dat helemaal gratis."

Enig addertje: het water moet opgehaald worden voor 16 uur, terwijl sportterreinen pas vanaf 20 uur besproeid mogen worden. "Maar ook hier werken we aan oplossingen. De landbouwer kan zijn beerkar bijvoorbeeld aan het sportplein laten staan, al mogen we er niet van uitgaan dat elke landbouwer dat zomaar kan of wil. Er lopen nu gesprekken met Bouwcenter Van den Broeck. Mogelijk kunnen zij tijdelijk regenputten plaatsen aan de sportpleinen waar we het water dan even in kunnen bewaren. Clubs die zelf een waterreservoir hebben, kunnen dat uiteraard gewoon laten vullen. Om alles vlot te laten verlopen, wil de brandweer brandslangen ter beschikking stellen. Voor de aansluitingen moeten de clubs zelf zorgen."

Landbouwers die willen instappen in het project, kunnen contact opnemen met de gemeentediensten via gca@hamme.be.