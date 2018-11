Einde van een tijdperk: carnavalsgroep Moes 1900 loopt na 50 jaar niet meer mee in komende stoet Koen Baten

26 november 2018

12u52 0

Carnavalsvereniging Moes 1900 moet er na 50 jaar noodgedwongen mee ophouden. Dit droevige nieuws deelt Mario Van Mol, jarenlang bestuurslid van de groep, mee aan de inwoners van Moerzeke en Kastel. De stekker wordt eruit getrokken omwille van een te beperkt aantal deelnemers en leden in de groep. “Met nog maar een 16-tal leden werd het veel te zwaar om een carnavalswagen te maken. Stoppen doen we evenwel met pijn in het hart", aldus Van Mol.

De carnavalsstoet van 3 maart 2019 zal voortaan niet meer met 12, maar met 11 Moese en Kastelse groepen doorgaan. Moes 1900, jarenlang een vaste waarde in de carnavalsstoet houdt op te bestaan en dit na een lange carrière van meer dan 50 deelnames in de stoet. Een tegenslag voor de carnavalisten die wel nog in de groep zaten, al kon de vereniging geen kant meer op: door het geringe aantal leden werd het fysiek niet meer haalbaar om nog een wagen te kunnen maken. “Heel wat leden haakten elk jaar af", zegt Mario. “Dit had deels te maken met het feit dat ze andere interesses hadden buiten carnaval, met als gevolg: tijdsgebrek. Anderzijds is het maken van een carnavalswagen zeer tijdrovend, iets dat je niet op een dag of twee maakt. Met ons altijd maar afnemende aantal leden werd het moeilijker en moeilijker", klinkt het.

Mario zelf loopt al vele jaren mee in de stoet. “Al in 1980 was ik er bij. Het carnavalsbloed zit in mijn aderen, ik ga er ieder jaar met veel plezier naartoe. Natuurlijk doet het pijn dat we moeten stoppen, maar het is nu niet anders.”

Vorig jaar sloeg de groep nog een laatste noodkreet tijdens de carnavalsstoet. Moes 1900 stapte toen mee met een doodskist waarop de namen van verschillende groepen stonden die al verdwenen waren uit de stoet. “Het wordt moeilijker en moeilijker voor de groepen om het hoofd boven water te houden en genoeg leden te vinden, wij hopen natuurlijk dat de andere 11 groepen van hier wel gewoon kunnen verder doen", klinkt het.

Mario zegt het carnavalsleven zeker nog niet helemaal vaarwel. “Dat kan ik niet over mijn hart krijgen, ik zag het absoluut nog niet zitten om volledig te breken met het carnaval in Moerzeke en Kastel", klinkt het. “Daarom heb ik me nu ook fulltime aangesloten bij het carnavalscomité van Moerzeke en Kastel om van de volgende stoet opnieuw een groot succes te maken. Ik wil niet langs de zijlijn toekijken maar carnaval nog volop beleven", besluit Mario. In het bestuur zijn ook nog enkele andere zaken veranderd. Zo sloot onder andere Bart Thierens zich ook aan bij het comité en gaf Pierre Rottiers wegens tijdsgebrek zijn ontslag. “Maar we zullen ervoor zorgen dat het een schitterende carnaval wordt op 3 maart", klinkt het.