Eerste namen Fantasia zijn bekend 09 februari 2018

02u25 1 Hamme Wolfpack, Regi, Mark With A K en dj Ghost. Dat zijn slechts enkele van de eerste namen die bekend zijn gemaakt voor de volgende editie van dancefestival Fantasia.

Zaterdag 7 juli zal Zogge opnieuw overspoeld worden door danceliefhebbers tijdens het dancefestival Fantasia. Organisator Jurgen Mettepenningen maakte zonet de eerste namen bekend. "Wolfpack staat op nummer 41 in de DJ MAG World Ranking en is daarmee zeker niet van de minste", zegt Mettepenningen. Ook enkele andere grote namen zijn geboekt: Regi, Mark with a K, dj Ghost, Mystique, Mike Thompson & Alain Faber, Sephyx, Maori, Youri Parker en X-tof. Fantasia mocht vorig jaar zo'n 10.000 bezoekers ontvangen. "Na overleg met de gemeente kunnen we het maximum aantal bezoekers dit jaar optrekken naar 12.500", zegt Mettepenningen, die dit jaar een vierde podium plant. "We zorgen dit jaar ook voor camerabewaking en extra security om de veiligheid te garanderen." Tickets kosten 15 euro, voor een VIP-ticket betaal je 125 euro. Die zijn te koop via www.fantasiafestival.be. (KDBB)