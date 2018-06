Eerste leerlingen HHI na vijftig jaar weer op school 30 juni 2018

De eerste negen leerlingen die ooit afstudeerden aan het Heilig Hartinstituut van Hamme verzamelden exact vijftig jaar na datum opnieuw op school. "Het zijn de eerste negen leerlingen die een volledige humaniora in Hamme gevolgd hadden", zegt Eddy Moernaut. Vandaag, vijftig jaar later, namen de oud-leerlingen opnieuw een kijkje in hun school, of wat ze vandaag geworden is. Ze merkten enkele verschillen op, maar evengoed zijn er dingen die nog niets veranderd zijn.





(KDBB)