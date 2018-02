Eerste laadpalen voor elektrische wagens geplaatst 15 februari 2018

02u29 0

De eerste laadpalen voor elektrische voertuigen op openbaar domein in Hamme zijn intussen een feit. De laadpalen kregen een plekje op het marktplein langs de kant van de Sint-Pietersbandenkerk rechtover de dekenij en op het Kaaiplein. Tegen 2020 moeten er in Vlaanderen zo'n 2.500 extra laadpalen voor elektrische voertuigen op het openbaar domein staan en ook Hamme draagt daarvoor haar steentje bij. De twee gemeentelijke laadpalen worden geëxploiteerd door het bedrijf Allego. Gebruikers van elektrische voertuigen die van de laadpalen gebruik willen maken, hebben daarvoor een laadpas nodig. Alle info daarover is te vinden op www.allego.be. (KDBB)