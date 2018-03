Eerste Buddyvriendelijke gemeente geeft voorbeeld 14 maart 2018

Hamme is 'Buddyvriendelijke gemeente', een label voor gemeenten die het buddyproject bekendmaken bij burgers. Een buddy is iemand die mensen met een handicap begeleidt om te sporten, cultuur te beleven of te reizen. KVG Vorming vzw startte een website op waarop mensen met een handicap een buddy kunnen zoeken. Kelly Van Tricht van KVG: "In alle Vlaamse provincies zijn gemeenten aan de slag om aan de actiepunten te voldoen. Hamme staat al een stapje verder: het verspreidde promomateriaal, plaatste een artikel en betrok verenigingen bij de organisatie van een netwerkmoment". (KDBB)