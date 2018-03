Eerste appartementen Nieuwstraat klaar tegen deze zomer 06 maart 2018

Tegen het bouwverlof moet de eerste fase van de werken in de Nieuwstraat achter de rug zijn. Intussen wordt ook gestart met de bouw van woningen op de site waar vroeger het jeugdcentrum stond.





"Rond het bouwverlof moeten de eerste appartementen in gebruik genomen worden in de Nieuwstraat", zegt Frans Van Gaeveren (Open Vld), schepen van ruimtelijke ordening en stedenbouw. "De ondergrondse parking moet in september klaar zijn." In de Nieuwstraat wordt een nieuw administratief centrum gebouwd voor de gemeentediensten. Die wordt aan het bestaande gemeentehuis gebouwd. Daarnaast komen 23 appartementen en een ondergrondse parking.





Onlangs ging ook het oude jeugdcentrum, voordien het 'oud-mannekeshuis', tegen de grond. Op die site komen vijftien woongelegenheden in nieuwbouw. "Het voormalige veldhospitaal, waarvan veel mensen denken dat het een kapel is, moet bewaard blijven omdat het opgenomen werd in de lijst voor onroerend erfgoed", zegt Van Gaeveren. "We kunnen er wel drie loftwoningen realiseren terwijl de gevels en de structuur van het gebouw blijven bestaan. Verder worden in de tuinzone drie parkeerplaatsen in openlucht gepland. De bewoners van de nieuwbouw met vijftien woongelegenheden krijgen een parkeerplaats in de ondergrondse parking aan de overkant van de straat." DMI Vastgoed en Juri nv realiseren het project in de schoot van de THV Hamme Nieuwstraat. (KDBB)