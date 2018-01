Dronken bestuurster belandt in gracht na aanrijding met vrachtwagen 02u50 0 Foto Geert De Rycke De bestuurster reed tegen een vrachtwagen en belandde in de gracht naast de weg.

Op de N41 ter hoogte van de Broekstraat in Hamme gebeurde in de nacht van zondag op maandag een ongeval tussen een personenwagen en een vrachtwagen. Iets voor 1 uur 's nachts reed een Renault Twingo in de richting van Dendermonde toen de bestuurster plots van haar rijbaan afweek. Een vrachtwagenbestuurder reed in de tegenovergestelde richting en moest in de remmen gaan om de vrouw te ontwijken. Het kwam alsnog tot een aanrijding tussen beide voertuigen. De vrouw belandde daarna met haar wagen naast de weg en kwam in de gracht terecht. Vermoedelijk was de bestuurster onder invloed van alcohol op het moment van het ongeval. Beide voertuigen liepen aanzienlijke schade op. De brandweer van Hamme kwam ter plaatse omdat er eerst melding was gemaakt dat de vrouw klem zat in haar voertuig. Uiteindelijk slaagde de vrouw er in zelf uit de wagen te kruipen. Ze raakte bij het ongeval gewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht voor verzorging. Ook de vrachtwagenchauffeur liep lichte verwondingen op en moest ter controle naar het ziekenhuis. De Renault werd getakeld en de trekker van de vrachtwagen werd opgehaald door een andere chauffeur. (KBD)