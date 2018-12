Drie nieuwe ondergrondse glasbollen in Hamme Koen Baten

03 december 2018

18u00 0

In Hamme zullen in de toekomst nog drie nieuwe ondergrondse glasbollen geplaatst worden door de gemeente. Op het Tweebruggeplein in Hamme werden er al twee geplaatst, maar de gemeente was vragende partij aan Verko om er nog meer te laten plaatsen. “Deze moeten er komen op de Strijderslaan, aan de hoek met de Killestraat en de Kasteellaan en aan de Dokter Hyleboslaan", aldus schepen van milieu Tom Waterschoot. Voor het plaatsen van de containers krijgen ze ook subsidies van Verko. “Voor alle containers samen betalen we iets meer dan 13.000 euro. Dit zal verrekend worden in de afrekeningen die Verko voor de gemeente maakt", aldus Waterschoot. De schepen is zeer tevreden dat hij nog drie extra glasbollen kan bijzetten.

De mogelijkheid kwam er nadat verschillende andere intercommunales niet de mogelijkheid hadden om hun sites af te werken. De geïnteresseerde communales konden deze dan overnemen, en daarom sprong Hamme op de kar om er extra te bestellen. De glasbollen zouden er moeten staan tegen het voorjaar van 2019. “We hebben intussen ook goed nieuws gekregen in verband met ondergrondse containers op het Tweebruggenplein", zegt Waterschoot. “Ook hier zal de gemeente een subsidie krijgen van Verko", klinkt het.