Drie lichtgewonden nadat bestuurder controle verliest in bocht Koen Baten

23 december 2018

In de Hammestraat in Moerzeke zijn drie personen lichtgewond geraakt nadat een bestuurder van een personenwagen uit de bocht ging en aan het slippen raakte. De chauffeur reed in de richting van de N41. Op dat moment kwam een Audi uit de omgekeerde richting die het voertuig niet meer kon ontwijken. De klap was bijzonder hevig en beide voertuigen liepen aanzienlijke schade op. Drie personen raakten bij het ongeval ook lichtgewond. Zij werden naar het ziekenhuis gebracht voor een verdere controle. De brandweer van Hamme kwam ter plaatse om het wegdek te reinigen en de brokstukken op te ruimen. Beide wagens werden getakeld. Door het ongeval was de rijbaan gedeeltelijk versperd en moest het verkeer beurtelings passeren. Ook vorige week gebeurde er in de bocht van de Hammestraat al een ongeval. Toen reed een personenwagen tegen afsluiting in de voortuin.