Dokter, kinderopvang en 150 woningen op site Tasibel <<Zowel jonge als oudere mensen van alle rangen moeten er samenleven >> Katrijn De Bleser

10 augustus 2018

18u30 1 Hamme De plannen voor de site Tasibel krijgen vorm. Hoewel er nog flink wat onderhandeld moet worden, is het nu al duidelijk dat er een 'zorgzame buurt' met 150 woningen van gemaakt wordt. En er moet ook plaats vrijgehouden worden voor een dokter, voedingswinkel en kinderopvang.

De oude fabriekssite Tasibel, achter het oude stationsgebouw aan het Koning Albertplein, wordt in de komende jaren omgevormd tot een woonsite. Een groot deel van de voorbereidende administratie is intussen achter de rug. Zo was het nodig om een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) te laten opmaken, en werd er ook al een oproep gelanceerd om private partners te vinden voor de ontwikkeling van de site. "Vijf kandidaten werden weerhouden en zij werken nu aan een voorstel", zegt Guy Van Gucht, directeur van sociale bouwmaatschappij De Zonnige Woonst.

Die kandidaten kregen meteen enkele richtlijnen mee. "Het plan met de blokkendozen dat opgemaakt werd voor de goedkeuring van het RUP werd even aan de kant gelegd. Wel moeten de kandidaten rekening houden met onze visie. We willen er een 150-tal woongelegenheden creëren. Mensen uit verschillende — en ook kwetsbare — doelgroepen moeten er samen kunnen leven. We streven ernaar om bewoners hier hun leven lang te laten wonen."

Daarom wil De Zonnige Woonst op de site private en sociale woonvormen combineren. "Het moet een autoluwe buurt worden met veel groen, water, fietsmogelijkheden en buurtgerichte functies", zegt Van Gucht. "We wensen dat er een medisch aanbod komt, met rechtstreeks toegankelijke eerstelijns gezondheidszorg. Daaronder verstaan we huisartsen, verpleegkundigen, diëtisten, logopedisten en psychologen. Gezien we de focus leggen op levenslang wonen, zou er ook een mix moeten komen van opvang voor kinderen, zieken en ouderen. Ook sociale begeleiding, een voedingswinkel en sociale tewerkstelling moeten er een plaats vinden."

De Zonnige Woonst kocht de bijna vijf hectare grote site aan in 2013. Er werd een erkenning tot Brownfieldconvenant aangevraagd en de Vlaamse regering keurde dat goed. Met zo'n convenant wil de Vlaamse overheid de herontwikkeling van vervuilde, verlaten of onderbenutte bedrijventerreinen stimuleren, opdat open ruimte niet aangesneden zou worden.

Het voormalige stationsgebouw aan het Koning Albertplein blijft overigens behouden aan de rand van het woonproject, en zal een nieuwe invulling krijgen. Het is nu aan de kandidaat-opdrachtnemers om binnen de lopende onderhandelingsprocedure een concreet voorstel te presenteren.