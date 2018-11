Do Van Ranst opent 'De leeskeet' in leefschool ‘t Veertje Geert De Rycke

06 november 2018

Dinsdag werd ‘De Leeskeet’ officieel geopend. Do Van Ranst, Vlaams auteur van kinder- en jeugdboeken, mocht het lint doorknippen en de leefschoolkinderen toespreken. Hij heeft ook een aantal van zijn boeken aan de leefschool geschonken. Met deze schenking wil hij het initiatief om kinderen tijdens de speeltijd een leuke, rustige en ontspannende leesplek te bieden, ondersteunen.

‘De leeskeet’ is mede mogelijk gemaakt door de samenwerking van een ontzettend enthousiaste ouderwerking en het leerkrachten en directieteam.

Leefschool ‘t Veertje levert al jaren inspanningen om haar leefschoolkinderen, een interessante en ontspannende ruimte te bieden. Een ruimte waar kinderen kunnen ronddwalen, fantaseren en exploreren. Ze streven ernaar om alle kinderen zich goed te laten voelen op school, want enkel wanneer een kind zich gelukkig voelt komt het tot maximale ontwikkeling van zijn mogelijkheden.

De leeskeet vormt dan ook een extra plekje om gezellig en rustig samen of alleen een boekje te lezen. Daar kan elk kind vertoeven in een fantasiewereld en even ontsnappen aan de drukte van alle dag.