Do Mustache organiseert baard- en snorrenwedstrijd HERMAN VERCAMMEN KLEED ZAAL RIO AAN MET SPECIALE FOTOREEKS KATRIJN DE BLESER

11 mei 2018

02u43 0 Hamme Een baard- en snorrenwedstrijd. Dat organiseert barbier Do Mustache dit weekend samen met partner Tom Ruys en fotograaf Herman Vercammen. "Het gaat er niet om wie de mooiste of de grootste heeft, maar wel wat je ermee doet", zegt Do.

De barbershop van Do Mustache in de Hoogstraat is meer dan enkel een kapsalon. De inkleding zorgt er voor een speciale sfeer en de pooltafel en de zeteltjes zorgen ervoor dat er meer gebeurt dan enkel haren en baarden knippen. "Klanten leggen hier zelf een plaatje op en niet onregelmatig ontstaat zo een klein feestje", zegt Do. "Maar ik ben dan steeds aan het werk. Daarom kwamen we op het idee om in zaal Rio eens zo'n feestje te organiseren en dat koppelen we meteen aan een baarden- en snorrenwedstrijd."





Dat doet Do samen met partner Tom Ruys. "Ook een delegatie van de Snorrenclub uit Antwerpen en van The Belgian Beard & Moustache Association (BBMA) zal aanwezig zijn. Zij zitten ook in de jury, net als Do, Cor Goud en barbier Igor Pourbaix", zegt Tom. "Iedereen met gezichtsbeharing kan deelnemen aan de wedstrijd. Er zijn twee aparte reeksen: eentje voor de baarden en één voor de snorren. Iedereen is welkom", zegt Tom. Een deel van de jury let op de meer technische kant van de baarden, een deel geeft punten op het gevoel. "Het gaat niet om de langste baard of welke het mooiste verzorgd is. Dat is slechts een deeltje van het totaalplaatje dat moet kloppen. Het is maar wat je ermee doet", zegt Do. "Dit eerste jaar verwachten we nog niet meteen de grote massa volk, zoiets moet groeien."





Het koppel hoopt alvast een breed publiek te bereiken. "Ik merk dat mannen met baarden vaak nog taboe zijn", zegt Do. "Mensen hebben er nog te veel vooroordelen over. Tijdens de wedstrijd mag iedereen de mannen met baarden aanstaren en daarna gewoon een praatje maken."





Fotoreeks 'Barba'

Er is een heel weekend wat te beleven in Rio. "Behalve de wedstrijd organiseren we er gewoon een leuk feestje. Dj Lefty & Raf draaien vanavond de betere alternatieve vinylplaten en morgen staan er optredens op het programma van Democracy -the end, Zuperking en Cuda. Zondag vanaf 15 uur kan er dan ingeschreven worden voor de wedstrijden die van start gaan om 16 uur."





De muren van zaal Rio werden op een bijzondere manier aangekleed. Fotograaf Herman Vercammen portretteerde zeven mannen met een baard of een snor. Die foto's werden afgedrukt op canvassen van anderhalve meter breed. "Ik fotografeer voornamelijk natuur en vrouwen, maar nu heb ik me eens aan baarden gewaagd", zegt Herman. "Zo ontstond de reeks 'Barba'. Het zijn alle zeven beelden in zwart-wit. Ik probeer in elk portret de baardman zijn eigenheid en karakter weer te geven, allen mannen die hun baard met wijsheid hebben vergaard en dat is er ook aan te zien."