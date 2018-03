Digitale magie in bib 07 maart 2018

Tijdens de jeugdboekenmaand staat in de bibliotheek van Hamme heel wat te gebeuren. De hele maand lang komen klassen uit het basisonderwijs deelnemen aan het wetenschapsparcours. "Bovendien reserveren we elke woensdagnamiddag in de maand maart een uurtje voor een streepje digitale magie in de bib", zegt bibliothecaris Levi De Cauwer. Deze middag staan educatieve spelletjes met de OSMO- en QUiVER-apps op het programma, volgende week worden de robotjes Micronoid en Beebot uitgetest. Op 21 maart worden foto's en filmpjes gemaakt voor een green screen en op 28 maart wordt muziek gemaakt met fruit. Info op de Facebookpagina 'Bib Hamme'. (KDBB)