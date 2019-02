Dienst Welzijn organiseert Openklasdag en Opvoedingsbeurs Koen Baten

10 februari 2019

De dienst Welzijn in Hamme heeft dit weekend voor de zevende keer zijn openklasdag en opvoedingsbeurs georganiseerd. De dag staat in het teken van kinderen die binnenkort voor de eerste keer naar school gaan, wat vaak ook heel wat nieuwigheden meebrengt met de ouders. Met de opvoedingsbeurs ‘wat zit er in mijn rugzakje’ vinden de ouders antwoorden op hun vragen. “Heel wat ouders en kinderen kwamen langs tijdens de openklasdag om meer informatie te krijgen over hun eerste schooljaar”, zegt schepen Ann Verschelden. “Alle bezoekers kregen ook een lekkere verrassing", klinkt het.