Dienst 112 in Hamme krijgt nieuwe kostuums overhandigd Koen Baten

23 december 2018

De dienst 112 in Hamme werd vlak voor 2019 in het nieuw gezet. De vrijwillige ambulanciers van de gemeentelijke EVA vzw kregen nieuwe pakken uit handen van de burgemeester Herman Vijt. Dit gebeurde tijdens het jaarlijkse kerstfeest op de brandweerkazerne, en is dus een mooi kerstcadeau voor de dienst. De dienst begon niet altijd met een goede start omwille van de statuten. “Maar het ziet er intussen een stuk rooskleuriger uit”, klinkt het.

De dienst 112 in Hamme is in handen van de gemeente. De dienst werd opgericht om de bevolking uit Hamme te kunnen helpen bij dringende geneeskundige hulp en was absoluut noodzakelijk voor Hamme. “Op cruciale momenten is elke minuut belangrijk. Daarom is het noodzakelijk dat er op het grondgebied van de gemeente een ziekenwagendienst is die in het kader van de DGH actief is”, aldus Vijt.

De dienst 112 had het in het begin zeer moeilijk met de statuten van vrijwilligers en het personeel, maar intussen is hier meer duidelijkheid over en raken de problemen van de baan.

Om de dienst te bedanken voor hun inzet krijgen ze gloednieuwe kostuums tijdens het kerstfeest op de brandweer. De dienst was heel tevreden met de nieuwe kostuums. In 2019 staat er nog een andere investering op het programma. De dienst zal dan een nieuwe ambulance ter beschikking krijgen, de procedure voor de vergunning is momenteel lopende.