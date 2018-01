De Zonnige Woonst loopt subsidie mis 300.000 EURO KWIJT DOOR GEWEIGERDE BOUWVERGUNNING KOEN BATEN

02u47 2 Foto Geert De Rycke Dit gebouw zou normaal afgebroken worden om plaats te maken voor de zes sociale appartementen. Hamme Sociale bouwmaatschappij De Zonnige Woonst loopt een subsidie van 300.000 euro mis nadat de bouwvergunning werd geweigerd om aan de Hoogstraat zes nieuwe appartementen te plaatsen. Door de misgelopen subsidie worden de appartementen te duur om te verkopen als sociale woningen. "Daarom zal moeten beslist worden om de appartementen te verhuren", aldus André Raemdonck (sp.a).

De aanvraag tot afbraak van het oude gebouw en een nieuwbouw met zes sociale appartementen in de Hoogstraat loopt al een hele tijd, maar werd nu dus geweigerd omdat er bezwaren zouden zijn tegen het stedenbouwkundig oogpunt op die locatie. De stedenbouwkundige vergunning moest er zijn voor 31 december van vorig jaar, maar aangezien deze niet op tijd was, kan het project dus voorlopig niet door gaan.





Te duur om te verkopen

"De werken waren in totaal gegund voor ruim 1 miljoen euro, een mooi project dus waar een subsidie van 300.000 euro zeker welkom was", aldus oppositieraadslid André Raemdonck (sp.a). Het mislopen van de subsidie en de weigering van de bouwvergunning heeft niet alleen tot gevolg dat de bouw nog niet kan starten, maar ook dat de appartementen te duur worden om te verkopen als sociale woningen.





"In totaal worden de appartementen hierdoor maar liefst 45.000 euro duurder. Het bedrag voor de woningen is nu te hoog, waardoor sommigen geen lening kunnen verkrijgen om het te kopen. Daarom zal er moeten beslist worden om de appartementen gewoon te verhuren", aldus Raemdonck. "In het verleden werd de vraag werd vaak gesteld of er problemen waren, maar telkens was alles in orde. Nu blijkt echter het tegenovergestelde en dit vinden wij toch bijzonder jammer. Door betere communicatie was dit allemaal te vermijden, en was er zo geen blunder geweest."





In beroep gaan

Etienne De Prycker, voorzitter van De Zonnige Woonst, betreurt ook de weigering van de bouwvergunning en het verlies van de subsidie, maar wil zich nog niet meteen gewonnen geven. "Wij zullen in beroep gaan tegen deze beslissing. We zitten hier natuurlijk echt mee in de maag, de gemeente heeft hier zeker ook een rol in gespeeld, maar we gaan nu stap per stap bekijken wat we kunnen doen en of de weigering terecht was. We zullen dit proberen rechttrekken en we wachten nu op het nodige advies", besluit De Prycker.