De Ring en Slangstraat worden fietsstraten 07 februari 2018

Hamme De Ring en de Slangstraat worden gedeeltelijk ingericht als fietsstraat. "Het gaat om een testfase. Nadien kan het gebied mogelijk uitgebreid worden", zegt schepen Mettepenningen.

Delen van De Ring en de Slangstraat in het centrum van Hamme worden ingericht als fietsstraat. Dat besliste de gemeenteraad. "Het gaat om het tweede deel van De Ring, vanaf de parkeerplaatsen aan de linkerkant tot aan het kruispunt met de Slangstraat. In de Slangstraat gaat het om het deel vanaf het kruispunt met De Ring tot het kruispunt met Achterthof", zegt schepen van Mobiliteit, Koen Mettepenningen (CD&V). "Twee straten die erg smal zijn en waar ook nog eens twee schoolingangen zijn, lenen zich perfect als fietsstraat. Bovendien hebben de straten ook heel wat fietsverkeer van en naar het marktplein te slikken."





Een fietsstraat is een straat waarin fietsers absolute voorrang hebben. Auto's mogen fietsers niet inhalen. De fietsstraten worden aangeduid met een blauw verkeersbord en een geschilderde fiets op de rijbaan. De Ring en de Slangstraat zijn de eerste fietsstraten van Hamme en vormen daarmee een testfase. "We bekijken eerst of de nieuwe inrichting navolging krijgt. Hebben de fietsstraten hun gewenste effect, bekijken we of we de fietsstraten in het centrum eventueel kunnen uitbreiden", aldus Mettepenningen. (KDBB)