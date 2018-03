De operette die televisie overtrof TONEELVERENIGING SPEELT STUK WAARMEE ALLES BEGON KATRIJN DE BLESER

07 maart 2018

02u52 0 Hamme De Scheldegalm brengt operette 'Bouboule', waar het 40 jaar geleden allemaal mee begon. De toenmalige muziekvereniging met dezelfde naam dreigde verloren te gaan door de komst van de televisie. Bouboule wist wel volk te lokken.

De oudste culturele vereniging van Moerzeke, zo mag De Scheldegalm zich gerust noemen met zijn 166-jarig bestaan. De Scheldegalm was aanvankelijk enkel een zangmaatschappij, maar daar kwam na de Tweede Wereldoorlog verandering in. "De Scheldegalm ging zich ook profileren met cabaretavonden en variété. Het is die omwenteling die de vereniging een dubbele identiteit heeft gegeven. Het toneelspelen groeide en sloop steeds meer binnen in de groep enthousiaste vrienden. Sinds 1978 brengt De Scheldegalm ook effectief theater", zegt Philippe De Ridder die samen met Freddy De Ridder en Eddy Claus aan de wieg stond van de theaterafdeling van De Scheldegalm.





Minder optredens

"De komst van de televisie was indertijd een totale omwenteling en had een enorme impact op het sociale leven in de gemeente, ook op zangmaatschappij De Scheldegalm. Niet alleen het aantal repetities en het aantal optredens daalde, maar ook het aantal leden. Daarom werd gekozen om terug te grijpen naar de opvoering van een operette", zegt De Ridder. De keuze viel op 'Bouboule', de voorstelling die de vereniging vanaf komend weekend opnieuw zal spelen.





Vrouwen uit familie

"Veertig jaar geleden was De Scheldegalm een mannenbastion en we hadden ook vrouwen nodig voor de opvoering van de operette. We kozen voor een gemakkelijke oplossing binnen de eigen familie. Zo kwamen we bij Aline De Ridder terecht en ook schoonmoeder Cecile De Lathauwer wilde meedoen. Louis Saerens, de man van Aline, vulde de laatste rol in. Dit familiegebeuren was het ontstaan van toneelvereniging De Scheldegalm", schetst De Ridder.





Philippe heeft bijna uitsluitend goede herinneringen aan het ontstaan van de toneelvereniging. "Een repetitie werd steevast afgesloten met een stevige trappist. De decorbouw gebeurde dan weer in het zaaltje achter het podium van De Vier Gekroonden. We hadden toen nog geen geld en geen materiaal, maar dankzij de vindingrijkheid van de ploeg vonden we voor alles een oplossing."





De affiche van de eerste productie van De Scheldegalm is vandaag bijna een collector's item.





Unieke taalfout

"De affiche vermeldde dat de operette werd opgesmukt met succesliedjes en muzikale 'slagers'. Niemand merkte op dat daar eigenlijk 'schlagers' moest staan en die taalfout maakt de affiche vandaag uniek."





Vanaf vrijdag 9 maart brengt De Scheldegalm 'Bouboule'. Er zijn zeven voorstellingen, nog tot 30 maart. Tickets kosten 9 euro, te koop via 0485/92.18.32.