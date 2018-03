De Moesenezen zijn schoonsten van Wuitenscavalcade 13 maart 2018

Carnavalsvereniging De Moesenezen eindigde op de eerste plaats na de 62e Wuitenscavalcade van afgelopen zondag. Een jury beoordeelde alle groepen en De Moesenezen staken er met 902 punten met kop en schouders bovenuit met hun wagen die als thema had 'Jubelee Bloemekee', een gigantische wagen met een sprookjeskasteel. De Kazoo's eindigden op de tweede plaats met 'Fleury Kazoo's'. De derde plaats was voor Kastel 250 die ook een wagen met heel wat bloemen hadden, met als thema 'Arthur and the Minimoys'. (KDBB)