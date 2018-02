Davidsfonds organiseert lezing over muziek en religie 19 februari 2018

Davidsfonds Hamme organiseert een lezing over muziek en religie. Nicolas De Troyer neemt deelnemers mee op een muzikale reis door de geschiedenis van de christelijke muziek. De muzikale reis vertrekt in de middeleeuwen en er wordt halt gehouden bij enkele parels uit de muziekgeschiedenis. De lezing gaat door op 25 februari om 16 uur in Huize Vermeire-Lagae, Slangstraat 53 in Hamme. Deelnemen kost 7 euro en vooraf inschrijven via 052/47.05.55 of facilis@skynet.be. (KDBB)