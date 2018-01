Davidsfonds organiseert huisconcert 02u39 0

Davidsfonds Hamme organiseert een huisconcert met Johan Van Hulle onder de noemer 'Toast Literair'. Van Hulle brengt een intiem concert op gamba met sonates van Bach, afgewisseld met een vleugje poëzie en een toelichting bij de werken. Toast Literair gaat door op zondag 21 januari in Huize Vermeire-Lagae, Slangstraat 53 in Hamme. Vanaf 15 uur is er verwelkoming met koffie en taart, om 16 uur start het concert. Leden van het Davidsfonds betalen 5 euro inkom, voor niet-leden kost het 7 euro. Praktische info: mdclrcq@gmail.com. (KDBB)