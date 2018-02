Dansen met KVLV 03 februari 2018

03u02 0

KVLV Hamme Heilige Familie organiseert een reeks van vier danslessen. Er wordt zowel aan line dancing gedaan als aan koppeldansen. De danslessen gaan door op 8, 15 en 22 februari en op 1 maart, telkens om 20 uur in de bovenzaal van het parochiehuis in de Petrus Van der Jeugdlaan. Info en inschrijven bij Els De Geest: 0476/04.95.99 of elsenchris.malflietdegeest@gmail.com. (KDBB)