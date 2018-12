Danny Van Duysen (49) verkozen tot prins carnaval voor Moerzeke en Kastel Koen Baten

09 december 2018

14u56 2

Danny Van Duysen heeft de strijd om de scepter voor prins carnaval gewonnen van de 18-jarige Yarne Vereecken of BIB. Met bijna 2.000 stemmen uitgebracht was de stemming een groot succes en breken ze zelf het record van vorig jaar. Danny won de strijd met 1156 stemmen tegen 669 voor Den Bib. “Het is een droom die werkelijkheid is geworden. De laatste weken waren bijzonder spannend, maar na de bekendmaking was er alleen maar vreugde”, aldus Danny.

Het beloofde een spannende strijd te worden tussen Danny en Bib, en ook een massale opkomst kon niet uitblijven. Beide kandidaten hadden een grote groep fans en deze kwamen dan ook massaal stemmen gisterenavond in zaal Ter Munken in Kastel. “Afgelopen nacht en avond hebben wij opnieuw geschiedenis geschreven”, zegt Andries De Corte van het comité. “Wij hebben maar liefst 1829 stemmers gehad, daarmee is het record van 1500 stemmers sterk verbeterd, dus kunnen wij hier alleen maar trots op zijn”, klinkt het. “Naast de recordopkomst was het ook een enorme sportiviteit tussen de twee kandidaten, wat wij alleen maar toejuichen. Het wordt een supercarnaval, het comité is zeer tevreden en wij kijken nu uit naar drie maart", klinkt het.

Ook kersvers Prins Danny haalde de sportiviteit aan tussen beide kandidaten. “Na de overwinning kwam Bib mij persoonlijk feliciteren, wat natuurlijk het hele gebeuren nog aangenamer maakte", aldus een zeer tevreden Danny. “Dit is waar ik echt al die jaren van gedroomd heb. Van in het begin dacht ik dat ik een goede kans maakte, maar de laatste weken werd het zeer spannend, en voerde ook mijn concurrent een stevige campagne en werd hij graag gezien.”

Ondanks de laatste spannende weken won Danny toch overtuigend met 487 stemmen verschil. “Het is echt fantastisch. Pas vandaag dringt het eigenlijk nog maar goed door wat ik gerealiseerd heb. Het is een onbeschrijfelijk gevoel. Ik heb altijd gezegd dat ik maar een keer zou deelnemen dus was het er op of onder voor mij", aldus Danny.

Ondanks dat heeft hij heel veel respect voor zijn tegenkandidaat. “Hij is nog maar 18 jaar. Zit niet in een carnavalsvereniging maar haalt bijzonder veel stemmen. Dat is eigenlijk altijd goed voor het carnaval. Hij is gewapend voor de toekomst en ik zie hem zeker nog terugkomen voor een nieuwe poging, waar hij zeker een kans zal maken.”

Na de overwinning staat Danny niet stil. De kersverse prins maakt al volop plannen voor 3 maart. “Wat die plannen zijn kan ik nu nog niet vertellen, dat moet een verrassing blijven. Maar ik wil er een prachtige stoet van maken. Ook mijn carnavalsgroep Kastel 250 heeft al heel wat plannen.” Wat hij wel al wil bekendmakend is dat heel zijn familie deel zal uitmaken van zijn hof. “Mijn kinderen, mijn schoonbroer, mijn vrouw, allemaal krijgen ze een rol tijdens carnaval. Vanaf nu kunnen we dagen beginnen aftellen", besluit Danny.