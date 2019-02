Danny aangesteld als prins carnaval van Moerzeke Koen Baten

26 februari 2019

Prins Danny I is officieel aangesteld als prins carnaval voor Moerzeke. De 49-jarige Danny Van Duysen haalde het bij de verkiezingen met een grote meerderheid waardoor zijn grote droom eindelijk werkelijkheid wordt. Zaterdag werd hij officieel gekroond tot prins. “Het is een hele eer om in dit dorp prins te mogen zijn van iedereen. Ik wil een prins zijn voor iedereen, zoals het verwacht wordt van een prins. Ik kijk er echt enorm naar uit om op 3 maart door de straten van Moerzeke te lopen", aldus Danny.