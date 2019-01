DANIKA opent nieuw strijkatelier in Hamme Koen Baten

14 januari 2019

10u26 0

Danika, het bedrijf dat met dienstencheques werkt heeft recent haar elfde verjaardag gevierd. Het avontuur begon in 2007 in Hamme. Vandaag werken er 550 medewerkers voor het bedrijf, en er werd een nieuwe strijkcentrale geopend in de Sint-Jansstraat in Hamme. “In 2007 begonnen we hier met een strijkplank en stuurden we enkele medewerkers op pad om thuis te poetsen, nu groeiden we uit tot een groot bedrijf", klinkt het.

De nieuwe strijkcentrale is een van de grootste en modernste in Vlaanderen. Er werd bewust voor Hamme gekozen waar het verhaal begon. Dit weekend werd het atelier feestelijk geopend en was iedereen welkom voor een hapje en een drankje.