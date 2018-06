Danika neemt strijkatelier van Spoor2 over 23 juni 2018

In het najaar neemt dienstenchequebedrijf Danika de strijkactiviteiten van maatwerkbedrijf Spoor2 over.





"De overname kadert in het maatwerkdecreet dat vanaf 1 januari 2019 van kracht zal zijn", zegt Aart Lehembre, algemeen directeur van Spoor2. Spoor2 is een sociale werkplaats dat behalve een strijkdienst ook een kringwinkel heeft, een groenafdeling, een naaiatelier, een poetsdienst, een inboedelservice en een atelier voor houtbewerking en renovatie. Enkel het strijkatelier kan vanaf volgend jaar niet blijven bestaan. "Daarom zijn we op zoek gegaan naar een organisatie uit de omgeving die de activiteiten wil overnemen en die ook bereid is om de medewerkers van de strijkateliers van Spoor2 in dienst te nemen als gewone arbeiders", zegt Christel Vanhoyweghen, voorzitter van Spoor2.





Enkele strijksters van Spoor2 hadden al een nieuwe job gevonden binnen of buiten het bedrijf. "Ook starten we in de nieuwbouw een horecaproject op. Daar kunnen nog enkele medewerkers terecht. Voor een twaalftal medewerkers was er nog geen oplossing en nu is die er dus wel", zegt Lehembre.





Danika verhuist de strijkdienst naar een nieuwe locatie. "Op maandag 5 november openen we de deuren van de nieuwe Danika strijkcentrale in de Hoogstraat in Hamme", zegt Menno Meertens van Danika. (KDBB)