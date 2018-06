Dames VKS Zogge vieren kampioenstitel 29 juni 2018

02u57

De dames van voetbalclub VKS Zogge speelden afgelopen seizoen kampioen in derde nationale. Dat werd gevierd met een plechtige ontvangst op het gemeentehuis van Hamme.





Na het officiële gedeelte was er tijd om samen het glas te heffen en nog even na te praten. Nu VKS Zogge eerste in zijn reeks werd, moet de ploeg volgend seizoen op een hoger niveau spelen. De dames hebben er alvast veel zin in.











(KDBB)