Dagverzorgingscentrum Den Oever legt speciaal vervoer in 03 februari 2018

Dagverzorgingscentrum Den Oever van het Hamse OCMW gaat samenwerken met vervoersmaatschappij Fimatour uit Moerzeke. "Zo kunnen gasten van het dagverzorgingscentrum die geen beroep kunnen doen op andere vervoersmiddelen toch een dag doorbrengen in Den Oever", zegt OCMW-voorzitter, Paul Verschelden (Open Vld). Mensen met een bepaalde nood aan zorg kunnen beroep doen op de Minder Mobielen Centrale van de gemeente of op vervoer via de mutualiteit. Maar niet iedereen heeft die mogelijkheid. "Voortaan kan iedereen hier dus geraken, ook senioren die in een rolstoel zitten", zegt Verschelden. De gast betaalt 5,5 euro per rit. De mutualiteiten bieden een tussenkomst in de kosten voor gasten met een bepaald zorgprofiel. Meer info: 052/33.92.25 of femke.vermeir@ocmwhamme.be. (KDBB)