Vanaf 15 januari zijn de kunstwerken van de volwassen cursisten van de Hamse Academie te zien bij Hamse handelszaken. Onder de titel 'Pop Up Art' wordt beeldend werk van de volwassenen ateliers tekenen, schilderen, keramiek en beeldhouwen getoond bij de handelszaken in de Plezantstraat en in de Slangstraat.





De werken werden verdeeld over verschillende zaken en ze zijn er nog tot bezichtigen tot 26 januari.





(KDBB)