Cowboymeisje Flore en clown Melchior zijn jeugdprinses en jeugdprins 05 februari 2018

02u29 0 Hamme Flore Colman en Melchior Van Haute zijn gekroond tot jeugdprinses en -prins van Moerzeke en Kastel. Met negen kandidaten die streden voor de titel is 2018 een succeseditie.

"Het is jaren geleden dat er zoveel kandidaten waren voor de titels van jeugdprins en jeugdprinses", zegt Rita Moernaut van de Prinsengilde. "Maar liefst vijf meisjes en vier jongens stelden zich kandidaat, twee jaar geleden hadden we bijvoorbeeld slechts één vrouwelijke kandidate. Bovendien kwamen zo'n 160 andere kinderen meevieren."





De kandidaten werden beoordeeld op hun kostuum, een eigen dans en ze moesten ook enkele verplichte proeven afleggen, waaronder aardappelen schillen. Een andere proef moesten ze dan weer samen met mama of papa afleggen. Die deden maar al te graag enthousiast mee om hun oogappel mee te helpen aan het kroontje of de scepter. "De strijd voor de titel van prins of prinses gaat hier van generatie op generatie", zegt Carine Van Geyte die de organisatie van het kindercarnaval voor haar rekening neemt en voor de gelegenheid uitgedost was als moderne trol. "Dat is nu eenmaal typisch aan Moerzeke en Kastel."





In de familie

Zowel bij jeugdprinses Flore Colman (7) als bij jeugdprins Melchior Van Haute (10) zit carnaval in het bloed. Flore, verkleed was cowboymeisje, is een podiumbeest net als haar papa die lid is van de Moese Moemers. De mama van Flore was dan weer hofdame van keizer Bossie en ook de opa van Flore is geen onbekende: prins Bertrand. Melchior Van Haute (10) sluit, verkleed als clown, de rij van zijn broers en zus met zijn prinsentitel. Zijn vier oudere broers en zijn zus werden eerder al jeugdprins(es). En dat zag papa prins Noël graag gebeuren. (KDBB)