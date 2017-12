Concessie voor brugwachtershuisje 02u31 1

Het gemeentebestuur van Hamme heeft het brugwachtershuis aan de Mira-brug in erfpacht verkregen van de dienst Waterwegen en Zeekanaal, dit vanaf 1 januari 2018. Voor het huis zal nu een concessie worden geschreven van 25 jaar. Daar zal dan de komende kwarteeuw een horecazaak zich kunnen vestigen, die ook nauw zal samenwerken met de dienst Toerisme van Hamme. De bedoeling is om van de plaats een gezellige toeristische trekpleister te maken. De voorwaarden voor de concessie zijn opgenomen in een ontwerp opgemaakt door notaris Flies uit Hamme. Het is de bedoeling om de concessie openbaar uit te schrijven. De gemeenteraad in Hamme keurde het ontwerp goed en kunnen nu op zoek gaan naar een uitbater. (KBD)