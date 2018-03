Communiefoto's bij combi en motor politie 08 maart 2018

02u49 0 Hamme Originele communiefoto's konden gisteren genomen worden in een combi of op de motor van de lokale politie.

"We pikten het idee op bij een andere politiezone en onze korpschef was meteen enthousiast", zegt inspecteur Philip De Wilde. "Op die manier komen we als politie positief naar buiten en we doen meteen aan werving bij de allerjongsten." In park Kerkwijck kwamen gisteren een tiental kinderen langs om communiefoto's te maken. Ook de broers Ilano (7) en Kylian (11) Van Riet kwamen foto's nemen voor de eerste en voor de plechtige communie. "We hoorden van het initiatief en het leek ons wel een origineel idee", zegt de mama. Voor de jongens was het vooral een fijne belevenis. "We mochten eens op de motor zitten en ook binnen in de combi foto's laten maken." Of ze ook effectief politieagent willen worden, daarvan zijn ze nog niet overtuigd.





(KDBB)