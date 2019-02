Comedienne komt met nieuwe voorstelling naar Hamme Koen Baten

14 februari 2019

10u27 0

Veerle Malschaert komt binnenkort met haar nieuwe onemanshow naar het CC Jan Tervaert in Hamme. De nieuwe voorstelling ‘Deel mij' is een tragicomedy en scoort overal erg goed. Het gaat over alleen en eenzaam zijn, contact tekort met vrienden, alleenstaande ouders, enzovoort. In de show schuwt ze geen serieuze thema’s, maar geeft ze er een humoristische kwinkslag aan. Het optreden in Hamme gaat door op 16 maart. Wie er bij wil zijn kan tickets boeken via de website www.veerlemalschaert.be. De voorstelling start om 20.15 uur en duurt ongeveer twee uur. Tickets kosten 15 euro.